ショートヘアとショートボブ。長さは近くても、顔まわりの印象は意外と大きく変わります。その違いをつくるのが“顔まわりの設計”。同じショート系スタイルでも、動きで輪郭をぼかすのか、ラインで輪郭を整えるのかで、見え方は変わるのです。しかも2026春は顔型を隠すのではなく、バランスを整える考え方が主流になりつつあります。動きで輪郭をぼかすショートヘアショートヘアは、レイヤーによる動きやトップの高さで顔まわりに