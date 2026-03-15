【ラ・リーガ】レアル・マドリード 4−1エルチェ（日本時間3月15日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】衝撃の「65mスーパーゴール」（実際の様子）これぞ世界最高峰のエンターテインメントだ。レアル・マドリードに所属するトルコ代表MFのアルダ・ギュレルが、自陣から約65mの距離を射抜く超絶スーパーゴールを記録。本拠地のファンが思わず頭を抱えるほどの衝撃弾が、日本でも大きな話題を呼んでいる。日本時間3月15日のラ