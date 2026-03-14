「体重はそこまで増えていないのに、なぜか下腹だけが出てきた」と感じていたAさん（41歳・事務職）。デスクワーク中心の生活で１日のほとんどを座って過ごすため、気づけば背中が丸まり、骨盤が後ろに倒れた姿勢になっていたといいます。そこで“骨盤を立てて座る”ことを意識するようにしたそうです。まずは「骨盤を起こして座る」感覚を覚える仕事中、座りっぱなしのAさんは椅子に深く座り、骨盤をまっすぐ立てることを意識する