「お腹のたるみが気になる」「くびれがなくて寸胴体型に見える…」そんな悩みにおすすめなのが、ねじる動きでお腹を引き締める簡単エクササイズ【ロシアンツイスト】。お腹を左右にしっかりひねることで、「腹斜筋」にアプローチでき、ぽっこりお腹＆くびれ不足を同時にケアできます。座ったままでOKなので、テレビを見ながらでも取り入れやすいのも魅力です。🌼腹筋運動よりラクちんなのに痩せ効果大。１日30秒【お腹の凹