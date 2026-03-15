米マイアミで準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。途中出場の森下翔太（阪神）が3回に勝ち越し3ラン。Xにはファンの絶賛が並んだ。2-2の3回1死二、三塁。森下がスアレスの変化球を振りぬいた。打球は左翼スタンドへ消え、値千金の勝ち越し3ランとなった。「3番・中堅」で先発出場