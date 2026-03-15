女優の高畑充希が14日にインスタグラムを更新し、13日に行われた第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開。着物姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】高畑充希、ファン称賛の着物姿高畑が「眩しい夜でした」と投稿したのは第49回日本アカデミー賞授賞式の会場で撮影された複数のショット。写真には映画『国宝』監督の李相日との2ショットや共演者、関係者との集合ショット、さらに映画『秒速5センチ