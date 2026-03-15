米マイアミで準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。先発マウンドに上がったドジャース山本由伸投手が3回で2失点。苦しい展開に、ファンから様々な声が上がった。負ければ連覇への道が断たれる準々決勝。先発マウンドを託されたのは、大エースの山本だった。初回、先頭打者のアク