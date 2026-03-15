アジア杯に臨んでいるＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、日本時間午後２時から同４１位のフィリピンと準々決勝で対戦する。勝てば１０大会連続１０度目のＷ杯出場が決まる。今大会のなでしこは相手を寄せ付けない戦いを続けている。初戦の台湾戦はボール支配率８割以上を誇りながら、シュート本数も３０本以上を記録。最後は２―０で制し、好発進を決めた。続く第２戦のインド戦では驚異の１１得点を残し、ＭＦ宮沢ひな