俳優の桜田通（３４）が１５日、都内で２０２６年度カレンダー「ＤＯＲＩ’ＳＪＡＰＡＮ／ＫＹＯＴＯＥＤＩＴＩＯＮ」の発売記念イベントを開催し、今年取り組んでいることなどを語った。「星のや京都」などで撮影した一冊。自己採点を問われると「１２０点」と胸を張った。新年度が近づいていることから、新たに挑戦していることについて「トレーニングを始めた」と告白。仕事を機に体作りに取り組むようになったとい