俳優の桜田通が１５日、都内で２０２６年度カレンダー「ＤＯＲＩ’ＳＪＡＰＡＮ／ＫＹＯＴＯＥＤＩＴＩＯＮ」の発売記念イベントを開催した。リゾートホテル「星のや京都」などで撮影した一冊。京都を選んだ理由について「海外での仕事だったりマインドが海外の方に向いていた期間があるので、今回は日本で撮りたいと伝えました。京都はより日本を感じられると思いました」と明かした。日本の良さを聞かれると「景色です