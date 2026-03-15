◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本・源田壮亮内野手（３３）＝西武＝が「８番・遊撃」でスタメン出場。第１打席は四球で出塁すると、４回１死で迎えた第２打席で中前打を放ち、今大会通算８打数５安打として、打率を６割２分５厘に上げた。井端監督に堅実な守備を買われて２大会連続出場となったが、打撃でも存在感を示している。１次ラウンド（Ｒ）、６日の台湾戦