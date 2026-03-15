ＴＢＳの浦野芽良（かいら）アナウンサーが来月５日開始の情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・１１時３５分）で進行役を務めることが１５日、決まった。浦野は同日放送で、自身が出演中の「サンデー・ジャポン」でリポーターとしてお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也を突撃。その場で自身の進行役就任を知らされた。浦野はサプライズ発表に「訳がわからない」と戸惑いを隠せなかったが、上田を前に「やります！」