俳優の妻夫木聡が、豪華俳優陣との集合ショットを披露しファンを沸かせた。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃日本アカデミー賞」とハッシュタグを付け、「愛が溢れる素晴らしい授賞式でしたまたここへ戻ってこられるよう、精進します」と一言。そして、吉沢亮、山田裕貴、松村北斗、長塚京三との豪華５ショットを披露し、「吉沢くん、素晴らしいお芝居でした心よりおめでとう」「山田くん、相変わらず話が