◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの阪神コンビの活躍にファンが歓喜した。１−２の３回１死一、二塁。「２番・右翼」で先発出場した佐藤輝明内野手が、相手先発・スアレスの変化球を右翼線へ運んで同点の適時二塁打を放った。なお１死二、三塁では途中出場して３番に入っている阪神・森下翔太外野手がチェンジアップを左翼スタンドへ３ランを放って勝ち越し