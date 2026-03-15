ミス・ワールド優勝者で女優のプリヤンカー・チョープラー（43）が、4歳の娘が「学校からつけられた」ため、警備を雇ったことを明かした。夫で歌手のニック・ジョナスとの娘マルティちゃんを育てるプリヤンカーは娘が放課後、自宅に帰る道のりでパパラッチではない人物から「録画された」ことをきっかけに、ボディガードを雇うことに決めたのだという。 【写真】イケメン＆美女生まれた