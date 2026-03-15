第1回WBCで不振にあえぎ、チーム内の温度差や混乱にも直面しながら、誰よりも重圧を背負い続けたイチロー。アメリカ戦で放った先頭打者ホームランに込めた覚悟、そして“変貌”と評された振る舞いの真意とは何だったのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）より一部を抜粋し、孤高のリーダーが明かした舞台裏を紹介する。（全3回の1回目／2回目