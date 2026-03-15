〈《第1回WBC》「これはまずいなと思いました」アメリカ戦前に自信を失いかける日本の選手たち→“孤高のリーダー”イチローの第1打席で一変した“チームの空気”〉から続く第1回WBC制覇の瞬間、日の丸に包まれながら王貞治監督と抱き合ったイチロー。その歓喜の裏で、彼は何を背負い、何と闘っていたのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）よ