柏の馬場晴也「もっと左右に揺さぶる方がスペースは空いてくると思う」柏レイソルは3月14日、J1百年構想リーグ第6節でFC町田ゼルビアに0-1で敗れた。前半17分には3バックの左でスタメン出場したDF原田亘が負傷交代。それから約10分後に失った1点を、最後まで返すことができなかった。緊急出場となったDF馬場晴也は、「相手の脅威にはなれていなかった」と肩を落とした。今節はベンチスタートとなった馬場だったが、前半早々に