〈「世界の王選手を世界の王監督にしたかった」日本が第1回WBCを制覇した瞬間、イチローの目に焼き付いた“歓喜の光景”〉から続く第1回WBCで世界一に輝いた日本野球。その頂点に立ったイチローは、「日本の野球」と「アメリカのベースボール」をどう捉えているのか――。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『イチロー・インタビューズ完全版』（文春文庫）より一部を抜粋し、研ぎ澄まされた言葉で語