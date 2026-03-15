韓国女子サッカー代表チームがアジアサッカー連盟（AFC）アジアカップ準決勝に進出し2027国際サッカー連盟（FIFA）女子ワールドカップ（W杯）本戦行きのチケットを手にした。シン・サンウ監督率いる女子代表チームは14日、オーストラリアのシドニーで行われたアジア杯準々決勝でウズベキスタンを6−0で下した。ソン・ファヨン（前半9分）、コ・ユジン（前半20分）、パク・スジョン（後半12分）、チ・ソヨン（後半27分）、イ・ウニ