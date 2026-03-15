パレスチナのイスラム組織ハマスが友邦であるイランに対し、周辺国への攻撃を自制するよう促した。中東メディアのアルジャジーラなどによると、ハマスは14日に声明を通じ「イランは国際規範と法に基づき、使えるあらゆる手段を動員して今回の攻撃に対応する権利がある」と確認しながらも、「イランの兄弟たちが周辺国を標的としないことを促す」と明らかにした。ハマスはまた、中東地域全体を揺るがす戦争を終息させるために国際社