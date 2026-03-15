2025年6月、フォトエッセイ『52歳、今ようやく人生が始まるの』（KADOKAWA）を出版した姫さん。20代の頃はモデル、タレントとして活動するも、30歳を前に頭髪の半分以上が真っ白になった。【奇跡の52歳】いじめが原因で20代にして頭髪が真っ白に…「実は白髪」と明かしたインフルエンサー・姫さんの写真を見るさらに重度のパニック障害と不安障害を発症し、薬を飲みながら髪を染める日々。49歳で“実は白髪だった”ことをカミ