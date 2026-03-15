〈「人生終わった」20代にして頭髪が真っ白に→“奇跡の52歳”と話題の人気インフルエンサーになった女性が語る、白髪になるほど追い詰められたワケ〉から続く姫さんは、20代の頃にバイト先で受けた壮絶ないじめが原因で、30歳を前に髪の半分以上が真っ白になった。さらに重度のパニック障害と不安障害を発症しながらも、49歳の誕生日に“実は白髪”であることを告白し、「やっとラクになった」と笑う。【奇跡の52歳】いじめが原