〈職場のいじめが原因でパニック障害に、20代で頭髪が「真っ白」になった52歳の元モデル女性が語る、黒染めをやめるまでの長い道のり〉から続くSNSで、透明感あふれるスタイリングが評判の姫さん。20代の頃はモデル、タレントとして活動するも、30歳を前に頭髪の半分以上が真っ白になった。重度のパニック障害と不安障害を発症し、薬を飲みながら髪を染める日々。49歳の誕生日に“実は白髪”であることを告白し、「やっとラクに