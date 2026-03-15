TBSの浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）がお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が司会を務める新情報番組「上田晋也のサンデーQ」（4月5日スタート、日曜前11・35）で進行役を務めることが15日、分かった。この日放送の「サンデージャポン」（日曜前9・54）で発表された。「…ジャポン」のリポーターを務めている浦野アナは新番組が始まる上田に直撃取材しにいくと、サプライズで「…サンデーQ」の進行役に抜