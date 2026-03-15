今回行われるWBC 2026の投手陣でも中心的な役割を担う山本由伸投手。【画像】177センチの山本由伸の最速151キロを出す投球フォームオリックスで2010年からスカウトとして“金の卵”を探し続けている山口和男氏は、同投手のピッチングが高校3年春の時点ですでに「一軍半レベル」だったと語る。しかし、高校卒業後に登録して挑んだドラフト会議では、彼の名は4巡目まで呼ばれることはなかった。その理由は一体なぜか？スポーツ