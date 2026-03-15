お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクとの２ショットを公開しました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】愛車のバイクと２ショット「このCBをさらにイジりました♥♡」レイザーラモンRGさんは「このCBをさらにイジりました♥♡」と綴ると、写真をアップ。青空の下で撮影された写真には、真剣な表情でハンドルを握るレイザーラモンRGさんと、美しい車体が