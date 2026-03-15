◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラの先発左腕ランヘル・スアレス投手（30）が日本代表攻撃陣に攻略され、2回2/3を3安打5失点、2本塁打、3四球でマウンドを降りた。味方打線が初回に山本由伸からアクーニャが先頭弾で先制したが、その裏にスアレスが大谷翔平に先頭弾を被弾して同点とされた。2回も味方打線が山本相手に2本の二塁打を放って勝ち越し点を奪ったが、3回に左腕が崩れた