脳梗塞を発症し治療に取り組んでいるアイドルグループ「Nü FEEL.（ニューフィール）」の鈴木愛來（さら）さんが3月14日、自身の公式Xアカウントを更新。5月に予定されている手術に向けて、祈祷を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 Nü FEEL. 】鈴木愛來さん「5月に手術することが決まった」今年2月に脳梗塞発症を公表鈴木さんは「5月に手術することが決まったので、両親に行田八幡神社まで連れてきても