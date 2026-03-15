日米通算381セーブをマークした“ハマの大魔神”こと佐々木主浩氏（58）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの準々決勝ベネズエラ戦についてコメントした。ベネズエラ戦のスタメンは、ここまで3試合で12打数無安打と本来の姿を見せることができていなかった近藤健介に代わって「2番・右翼」で佐藤輝明を起用。大谷