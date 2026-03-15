〈「ちょっと小粒に見えた」高3春の時点で“一軍半レベル”だったのに…投手・山本由伸（27）がドラフト4位まで指名されなかった“意外な理由”〉から続く今回行われるWBC 2026の投手陣で中心的な役割を担う山本由伸投手。2022年にリックス・バファローズがリーグ連覇、そして26年ぶりの日本一を飾った際も、エースである同投手がもたらした功績は計り知れないものだろう。【画像】マネをしてケガする野球少年が続出…山本由伸の