タレントの千秋が15日、自身のXを更新し、WBCでの“うちの子たち”の活躍を褒め称えた。【写真】「さすが元祖」“別人級”ゴスロリ姿を披露した千秋日本時間10時に試合開始となったWBC準々決勝「日本対ベネズエラ」。初回先頭打者に本塁打を打たれるなど日本は劣勢に立たされ、1次ラウンドで活躍していた鈴木誠也が途中交代するなど嫌な流れだったが、阪神タイガースの佐藤輝明、森下翔太の活躍で逆転し、5対2でリードしている