俳優の高畑充希（34）が最新ショットを公開するとともに、子どもへの思いを明かした。【映像】高畑充希、夫・岡田将生との密着夫婦ショット2024年11月、俳優の岡田将生（36）との結婚を発表し、2026年1月に第1子を出産したことを報告していた。2025年2月、夫の岡田がInstagramを更新し、フランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦ショットを披露。するとファンから、「おんなじ顔してる〜。夫婦って似るものなのね」「ラブ