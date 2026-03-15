「ワイドボディの感覚を提供」とまで言うのヨーロッパの大手旅客機メーカー、エアバスの“末弟”A220は、元々カナダのボンバルディアで開発された旅客機として知られています。A220は100席から150席弱とジェット旅客機としては小型のものですが、機内は「広く」快適とし、頭上の手荷物収容棚（オーバーヘッドビン）もこのクラスとしては大きいことをアピールしています。その居住性はどういったものなのでしょうか。【写真】えっ