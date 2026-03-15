『人が好きな犬』に育てる5つの方法 人懐っこさは偶然できあがるものではありません。日々の接し方や経験の積み重ねが、少しずつ「人は安心できる存在」という認識を育てていきます。 1.子犬期の社会化を大切にする 生後3週～12週頃は、外の世界を受け入れやすい大切な時期です。この時期に年齢や性別の違う人、帽子やマスクを着けた人など、さまざまなタイプに慣れる経験をさせましょう。 ただし、怖がっている様子が