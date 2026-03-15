ITOMACHI HOTEL 0は、敷地内の離れ客室を「別邸 青山緑水」として3月10日にリニューアルオープンした。全50室の既存ホテル棟はそのままに、全7棟のヴィラ客室を隣接する日本料理「Musubi」と連携した食体験と源泉を楽しむ別邸へと刷新する。建築は隈研吾建築都市設計事務所が担当した。客室はテラス付きプレミアムキング1室、キング2室、デラックスツイン1室、ツイン3室を設ける。全室にナトリウム−塩化物温泉の源泉かけ流し露天