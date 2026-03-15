全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・経堂の炭火焼き・ラーメン店『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU』です。上品で贅沢、最後の一滴まで香魚が香る店主は13年間、鮎を使ったラーメンを作り続けてきた鮎のエキスパート。炭火焼きをはじめ、和食の腕を磨いた経歴はそれ以上に長く、料理人人生の集大成ともいえるラーメン作りに心血を注いでいる。看板は、鮎の一夜干しが丸々