二盗を試みた際に負傷…無念の交代となった鈴木誠也(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地時間3月14日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラ代表と対戦。初回表に先発の山本由伸が先頭打者本塁打を浴びたその裏、「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平が右越えソロを打ち返し、1-1の同点に追いついた。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見るところが、直後に侍ジ