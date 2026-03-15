Netflixで配信中の日本初・ヤンキーの男女たちが繰り広げる純愛リアリティーショー『ラヴ上等』。自身もヤンキーだったというMEGUMIさんがプロデュースしています。All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「応援している『ラブ上等』女性メンバー」ランキングを紹介します！【5位まで