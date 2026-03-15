2026年3月18日〜4月5日の期間、松坂屋名古屋店・本館7階大催事場で『アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」』が開催される。【画像】来場者特典、グッズ付きチケットのグッズ25年12月に東京で開催された際にはSNS上で「もうエモしかない空間...」「各コーナーの展示... すごい良かったな...」「本当に最高だった」といった声が上がっていた同展。作中のシーンをイメージした展示とともに、原画や絵コンテ、設定資料