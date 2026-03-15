◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本ーベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す日本代表「侍ジャパン」は準々決勝でベネズエラと対戦。鈴木誠也外野手（31＝カブス）の負傷により、2回の守備から途中出場の森下翔太外野手（25＝阪神）が2―2の3回1死二、三塁から勝ち越しの3ランを放った。佐藤輝明の右翼線を破る一打で同点に追いつ