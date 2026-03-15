ラグビーの欧州6カ国対抗で2連覇したフランスの選手たち＝14日（AP＝共同）ラグビーの欧州6カ国対抗は14日、パリ郊外サンドニなどで最終節が行われ、昨季王者フランスがイングランドに48―46で競り勝ち、4勝1敗の勝ち点21で2連覇した。試合終了間際にラモスのPGで逆転した。アイルランドはスコットランドに43―21で勝って4勝1敗としたが、勝ち点19で2位。ウェールズはイタリアに31―17で勝った。（共同）