タレントの彦摩呂（59）が13日、自身のインスタグラムを更新。春の訪れを感じさせる自宅ガーデニングを披露した。【写真多数】「凄いですね苺」彦摩呂が公開した自宅バルコニーのガーデニングまずは「あま〜〜い！ベランダのいちご 出来てます〜笑」とつづり、真っ赤に実ったいちごを披露。「小さいけど甘かった」と満足そうに出来栄えを伝えた。続けて「都会で逞しく育った 我が家のバルコニーガーデン 咲いた咲いた」と、