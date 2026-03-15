女優平愛梨（41）が、14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。夫でJ1東京のDF長友佑都（39）との出会いについて話した。長友がイタリアでプレーしている時期、共通の知人からたびたび話があったという。「『長友さんが、会いたい、って言ってます』って連絡をもらって。でも…って断っていたんです」と話した。ある日、新聞に載っていた長友の記事を見て、芸人でサッカー好きの三瓶（49）に「この人が