お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也がMCを務める、4月5日スタートのTBS日曜新情報番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35〜12：54※生放送）。進行役には、入社3年目の浦野芽良TBSアナウンサーが決定した。【写真】TBSの新情報番組のMCとして意気込みを見せるくりぃむしちゅー・上田晋也同番組は、国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージとともに届けるウィークリーの生放