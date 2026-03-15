◇ワールドベースボールクラシック準々決勝日本ーベネズエラ（15日日本時間午前10時試合開始、ローンデポ・パーク）マイアミで行われているWBC準々決勝の日本VSベネズエラは、2−1で日本がビハインドしていたが、3回裏、2番・佐藤輝明がタイムリー2ベースヒットで同点に追いつき、続く、途中出場の森下翔太がスアレスのチェンジアップをとらえて3ランホームランを放ち、日本が5−2に逆転した。3回途中、5失点でスアレスは降板