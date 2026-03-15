くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務める4月5日スタートのTBS系情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）の進行役に、同局の浦野芽良（かいら）アナウンサー（24）が決定した。15日放送の「サンデー・ジャポン」内でサプライズ発表された。サンジャポリポーターとして上田に直撃した浦野アナウンサーが新番組祝いのくす玉を割ると、そこに「祝・浦野アナ『上田晋也のサンデーQ』進行に決定！！」の文字が現れた