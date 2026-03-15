◆大谷の申告敬遠を大量点につなげる！野球日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）、第6回WBC準々決勝でベネズエラ代表と対戦（ローンデポ・パーク）。1点を追う3回に一挙4点を奪い試合をひっくり返した。侍ジャパン打線は1−2と1点を追う3回、先頭の8番・源田壮亮（西武）が四球で出塁すると、続く若月健矢（オリックス）はキッチリと犠打を決め一死二塁。初回に先頭打者アーチを放った1番・大谷翔平（ドジャース）は申