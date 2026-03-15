ド迫力の重低音で日本のエースを威嚇した。ＷＢＣ準々決勝・日本―ベネズエラ戦（１４日、ローンデポパーク）はゲーム序盤から点の取り合いになる激しいゲーム展開。情熱的な応援スタイルで知られるベネズエラファンたちは、日本の先発投手・山本由伸（ドジャース）がランナーに牽制球を投げる度に大ブーイング。屋内球場・ローンデポパークにはベネズエラファンたちの野太い声が何重にもなってエコーした。ＳＮＳ上の野球フ