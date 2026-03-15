第1打席に四球で出塁→二盗を試みた際に負傷■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦で負傷交代。右膝の違和感と発表された。「3番・中堅」で先発出場した鈴木は、初回1死の第1打席で四球を選んで出塁。2死から岡本和真内野手の2球目に二盗を